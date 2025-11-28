Группа "Газпром" повысила прогноз инвестиций на 2025 год до 2,863 трлн рублей

Показатель до этого составлял 2,837 трлн рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Группа "Газпром" незначительно повысила планы по инвестициям в 2025 году до 2,863 трлн рублей против ожидавшихся ранее 2,837 трлн рублей, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2025 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) составляет 2 862 698 млн руб.", - говорится в документе.

Ранее "Газпром" повысил инвестиции головной компании в 2025 году до 1,615 трлн рублей с ожидавшихся 1,524 трлн рублей (против 1,642 трлн рублей в 2024 году). Первая оценка инвестиций "Газпрома" на 2026 год является достаточно консервативной и составляет 1,1 трлн рублей. Впоследствии цифра обычно увеличивается в результате утверждения советом директоров инвестпрограммы и бюджета в новых редакциях.