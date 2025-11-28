Большинство регионов РФ согласовали планы закупок баков для мусора на три года

Дорожные карты согласованы с Российским экологическим оператором по 57 субъектам

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Большинство регионов разработало дорожные карты по контейнерным площадкам и контейнерам на 2026-2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Дорожные карты согласованы с РЭО по 57 субъектам. Отдельно отмечу семь регионов, которые не просто согласовали, но уже утвердили у себя эти планы. Это Волгоградская, Липецкая, Новосибирская, Саратовская, Смоленская области, Республика Саха (Якутия) и Кабардино-Балкарская Республика. Благодарю за проделанную работу. Остальные регионы прошу ускорить процедуру доработки планов", - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также поблагодарил регионы, которые продолжили закупку контейнеров в 2025 году.

"Всего по плану на 2025 год создано 9,9 тыс. контейнерных площадок и приобретено 55,4 тыс. контейнеров", - уточнили в пресс-службе РЭО.