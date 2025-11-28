Более половины крупнейших добывающих компаний РФ сохраняют биоразнообразие

Компании системно подходят к снижению воздействия на природу, интегрируя биоразнообразие в свои системы менеджмента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более половины крупнейших российских компаний добывающих отраслей системно занимаются вопросами сохранения биоразнообразия в регионах своего присутствия, у многих из них приняты соответствующие корпоративные программы. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС анализе их деятельности, который представил фонд "Природа и люди".

"Проведенный анализ наглядно показывает растущую зрелость российского бизнеса в вопросах сохранения биоразнообразия. Мы видим, что лидеры не просто формально выполняют требования, а системно подходят к снижению своего воздействия на природу, интегрируя биоразнообразие в свои системы менеджмента. При этом разрыв между первой и последней группами еще значителен, что говорит о большом потенциале для развития диалога и обмена практиками", - заявил эксперт по экологической ответственности бизнеса фонда "Природа и люди" Алексей Книжников, чьи слова приводит пресс-служба.

По итогам проведенного анализа участники рэнкинга были разделены на 4 группы - с высокой степенью проработанности и интеграции вопросов сохранения биоразнообразия в деятельность компаний (8 компаний), уровнем выше среднего (11 компаний), уровнем ниже среднего (10 компаний) и те, у кого мало или практически отсутствует информация по деятельности в области сохранения биоразнообразия в публичном пространстве (31 компания).

Высокого уровня достигли компании "Северсталь", "Норникель", "Зарубежнефть", "Полюс", "Татнефть", "Эн+ уголь", "Алроса", ИНК. Внизу рэнкинга расположились ННК, "Арктикгаз", "Атлас майнинг", УГМК, "Союзметаллресурс", "Русская платина" и "Коулстар". Рэнкинг представлен на конференции "Бизнес и биоразнообразие: от стратегии к действиям", которую организовали Национальный ESG-альянс, аудиторско-консалтинговая компания Kept, компания "Полюс" и фонд "Природа и люди" при поддержке Росзаповедцентра.

"Устойчивой тенденцией последних лет является расширение вклада бизнес-компаний в сохранение биоразнообразия и при этом появление публичной отчетности по данному направлению. Например, из 60-ти крупнейших компаний добывающих отраслей (нефтегазовая, горнодобывающая и переработка) чуть больше половины проводят регулярный мониторинг состояния биоразнообразия на территориях своего присутствия (31 из 60), почти у половины (26 из 60) есть корпоративные программы по сохранению биоразнообразия. Также большинство участников сравнительного анализа (44 из 60) реализует благотворительные проекты в сфере сохранения биоразнообразия, не связанные со снижением воздействий от своей деятельности", - отметили в фонде.

Методика

В первой половине 2025 года фондом была разработана методика для выполнения такого анализа, которая прошла обсуждение среди экспертного и бизнес-сообществ. Методика состоит из трех разделов и содержит 19 критериев. К ноябрю на ее основе был завершен пилотный проект, выполненный экспертами-аналитиками фонда. Всем компаниям давалась возможность внести уточнения в предварительные расчеты, и этой возможностью воспользовались 20 из них.