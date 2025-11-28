Эксперт Иванов: замена техники ЛПК принесет машиностроителям РФ $3 млрд в год

По словам вице-президента "Сегежа групп", сотни единиц изношенной техники потребуется заменить в ближайшие три года в России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотни единиц изношенной лесозаготовительной и лесовозной техники, по прогнозам экспертов, потребуется заменить в ближайшие три года в России. Потенциально эта ниша может приносить отечественным машиностроителям порядка $3 млрд в год, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сегежа групп" со ссылкой на вице-президента, члена правления холдинга Николая Иванова.

"Прогнозы указывают, что в период с 2025 по 2028 год в России потребуется замена сотен единиц изношенной лесозаготовительной и лесовозной техники. При этом лесозаготовительная техника - представляет собой и проблемы, и возможности одновременно. Потенциально эта ниша может принести порядка 3 млрд долл. США в год российским машиностроителям", - сообщили агентству.

Иванов выступил с докладом в ходе заседания Совета по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации: "Сибирская экономика - от сырьевой к высокотехнологичной". Он обозначил центральную задачу развития российского лесопромышленного комплекса (ЛПК). По словам эксперта, это сохранение отрасли в кризисный период, создание условий для глубокой модернизации и переход от сырьевой модели к инновационной, биотехнологической замкнутого цикла.

По словам вице-президента, отрасль столкнулась с рядом вызовов. Так, с 2021 года в России отмечается устойчивое снижение объемов лесозаготовки. По итогам 9 месяцев 2025 года показатель по РФ составил 121,6 млн куб. м, что на 11% ниже уровня 2021 года. В Сибирском федеральном округе, ключевом лесном регионе, спад за тот же период достиг 11% (36,5 млн куб. м). При этом рентабельность бизнеса находится на минимальном уровне либо в отрицательной зоне.

"Значительное давление на отрасль оказывают внешнеполитические факторы. В мире произошли изменения - практически не работают ни ВТО, ни другие механизмы международной торговли. Растет количество тарифных и санкционных конфликтов. Ключевой для России экспорт хвойных пиломатериалов сегодня на 70% ориентирован на Китай, но в связи с запретительными пошлинами в отношении Китая со стороны ЕС и США, реэкспорт продукции ограничен", - считает эксперт.

Иванов добавил, что внутри страны производители сталкиваются с ростом себестоимости, логистическими ограничениями, в том числе с нехваткой пропускной способности РЖД, а также с необходимостью масштабного обновления парка техники.

Выход из кризиса

По мнению эксперта, для сохранения отрасли в кризисный период и стимулирования ее развития требуется комплекс мер господдержки. Критически важными из них являются введение на три года моратория на изменение подходов к расчету арендной платы за использование лесов, усиленное импортозамещение лесозаготовительной техники и лесоперерабатывающего оборудования, а также увеличение субсидирования перевозок лесной продукции через порты СЗФО и Черноморского бассейна. Кроме того, требуется содействие государства в международных переговорах с целью создания комфортных условий для поставок российской продукции на рынки нейтральных или дружественных стран.

Николай Иванов добавил, что ключевым вектором развития является создание в Сибири биотехнологических комплексов полного цикла нового поколения. Эти предприятия должны производить не только традиционную товарную целлюлозу, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это растворимая целлюлоза для текстиля, распушенная целлюлоза для средств гигиены, а также продукция лесохимии. "Создание ЛПК нового поколения - это биотехнологический комплекс с учетом энергопрофицитности и стратегии низкоуглеродного развития", - отметил он.

Эксперт считает, что Сибирский федеральный округ, обладающий значительной свободной расчетной лесосекой по хвойной древесине (свыше 20 млн куб. м) и выгодным транспортным плечом до Китая, рассматривается как наиболее перспективный регион для таких инвестиций. Потенциал инвестиций в новые мощности ЦБП в России оценивается в $12-15 млрд. В целом у отрасли имеется большой потенциал развития благодаря наличию сырья.

"В мире дефицит лесопродукции в эквиваленте круглого леса составляет около 100 млн куб. м. Сырье на глобальном рынке дорожает. На этом фоне важно не поддаваться на квазиэкологические инициативы по запрету рубок в эксплуатационных лесах, на деле - направленные на ослабление конкурентных позиций российского ЛПК и не имеющие никакого отношения к реальной защите наших лесов", - считает эксперт.