Доходы бюджета Брянской области превысят 100 млрд рублей в 2026 году

Расходы запланированы в размере 101,331 млрд

БРЯНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Брянской областной думы поддержали проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в первом чтении. Доходы в следующем году составят 101,037 млрд рублей, расходы - 101,331 млрд, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

В конце 2024 года депутаты Брянской областной думы утвердили доходы областной казны на текущий год в размере 94,7 млрд рублей, а расходы - 95,2 млрд рублей.

"В первом чтении поддержан проект закона о трехлетнем областном бюджете. Его параметры на следующий год таковы: доходы запланированы в размере 101,037 млрд рублей, расходы - 101,331 млрд рублей. Объем социально значимых расходов составит более 66%", - говорится в сообщении.

Отмечено, что верхний предел госдолга региона запланирован на уровне 7,4 млрд рублей. Бюджетом предусмотрены средства на поддержку участников СВО и их семей, индексацию зарплат бюджетников, строительство объектов образования, здравоохранения и спорта. Кроме того, расходы дорожного фонда в 2026 году составят 10,8 млрд рублей.

Уточняется, что параметры бюджета будут скорректированы ко второму чтению в Думе в связи распределением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.