АИДТ предложила распространить маркировку на детскую, школьную мебель и средства обучения

Мера позволит защитить образовательные организации от недобросовестных поставщиков, заявила глава ассоциации Антонина Цицулина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила маркировать детскую и школьную мебель, а также средства обучения. Такая мера позволит защитить образовательные организации от недобросовестных поставщиков, заявила президент АИДТ Антонина Цицулина.

"Мы вышли с предложением включить в маркировку средства обучения, детскую и школьную мебель. <…> Маркировка может стать действенным механизмом контроля на рынке государственных закупок", - отметила Цицулина на ежегодной конференции "Будущее без фальсификата: госконтроль, аккредитация и маркировка как основа доверия к качеству и безопасности продукции", которая прошла в ТАСС.

Отмечается, что в этой категории практически отсутствует системный контроль качества, особенно когда речь идет о государственных закупках: в детские сады и школы могут попадать товары с нарушениями, не соответствующие стандартам безопасности и эргономики.

Представители АИДТ считают, что маркировка позволит проверять происхождение товаров, подтверждать наличие обязательных сертификатов, исключать подмену продукции дешевыми аналогами и защищать образовательные организации от недобросовестных поставщиков.