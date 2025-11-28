Заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" запланировали на весну

Получили лицензию на укрепление грунтов, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российская сторона продолжает работу над проектом строительства атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии и готовится к важному этапу - заливке первого бетона - уже весной 2026 года. Об этом сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"У нас получена лицензия на укрепление грунтов. Мы разворачиваем работы по организации первого бетона весной следующего года", - сказал Лихачев в комментарии телеканалу "Россия-1".

Глава Росатома также обратил внимание на устойчивость проекта "Пакш-2" к внешнему давлению, отметив, что венгерский проект является "наиболее подверженным санкционным нападкам".

"Жизнь проверила наших венгерских партнеров на приверженность этому проекту", - подчеркнул Лихачев, добавив, что у российской стороны нет никаких сомнений в его успешной реализации.