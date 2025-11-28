В России начнет действовать обратный акциз на переработку нефти за рубежом

Мера призвана при необходимости обеспечить переработку российской нефти за рубежом, в том числе на белорусских НПЗ

Редакция сайта ТАСС

ОАО "Мозырский НПЗ" © Наталия Федосенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому компании, перерабатывающие российскую нефть на давальческих условиях (передача нефти перерабатывающей компании для переработки) за пределами страны, смогут получать обратный акциз по аналогичной схеме с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) внутри России.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что право на получение выплаты будут иметь организации, включенные в специальный перечень, утверждаемый правительством России.

Сообщалось, что доля выхода продукта по отношению к тонне переработанной нефти не должна превышать коэффициент 0,53. Мера призвана при необходимости обеспечить переработку российской нефти за рубежом, в том числе на белорусских НПЗ.

На зарубежные НПЗ может быть распространен в том числе и демпферный механизм.

"Для определения величины КДЕМП в целях настоящего пункта объем высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 (VАБ) и дизельного топлива класса 5 (VДТ) определяется как объем (в тоннах) высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива класса 5 соответственно, произведенных из нефтяного сырья, переданного налогоплательщиком на давальческую переработку за пределами территории Российской Федерации, по которым был уплачен им акциз и которые были реализованы в налоговом периоде на территории Российской Федерации", - сказано в документе.

В новость внесена правка (18:27 мск) - передается повторно в связи с уточнением формулировки в первом и четвертом абзацах.