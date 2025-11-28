"Газпром" видит перспективы использования нефти в смежных отраслях

Российская нефтегазовая отрасль трансформируется в сторону глубокой переработки сырья с созданием продуктов для фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, металлургии, подчеркнула руководитель испытательно-аналитического центра "Газпромнефть - промышленные инновации" Екатерина Подлеснова

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Российская нефтегазовая отрасль трансформируется в сторону глубокой переработки сырья с созданием продуктов для фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, металлургии. "Газпром нефть" видит большие перспективы от использования нефти в этих направлениях бизнеса, сообщила руководитель испытательно-аналитического центра "Газпромнефть - промышленные инновации" Екатерина Подлеснова на Конгрессе молодых ученых в образовательном центре "Сириус".

"Одна из задач участия нашей компании в конгрессе - показать молодым ученым, что интересы отрасли не ограничиваются выпуском топлива и других нефтепродуктов. Сейчас мы развиваем новые направления и занимаемся разработками, например, в сфере биотехнологий", - отметила она.

По словам Подлесновой, в отрасли уделяют внимание разработке собственных технологий по полному жизненному циклу - от лабораторных исследований до промышленного производства. Как отметила представитель "Газпром нефти", это требует привлечения специалистов в области инженерии, создания реакторного оборудования и разработки систем цифрового моделирования - для них в компании создана соответствующая инфраструктура, которая позволяет работать в современных лабораториях и с доступом к уникальным данным и материалам.

Она добавила, что современная наука открывает в нефти новые свойства, которые позволяют создавать компоненты для топлива будущего, полезные элементы для лекарств, белки для кормов и защитные покрытия для хранения овощей и фруктов, новые материалы для строительства и производства одежды.