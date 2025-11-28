Соцфонд и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны планируют создать просветительский контент для совместной разъяснительной работы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Социального фонда (СФР) Сергей Чирков и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет партнерство двух ведомств в реализации совместных проектов и развитии социального обеспечения работников ракетно-космической отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.

"Подписанное соглашение создаст дополнительные организационные механизмы для эффективного взаимодействия по этим и другим вопросам. В частности, создаст правовую основу для развития электронного взаимодействия, которое позволит заблаговременно получать необходимые сведения для назначения пенсии сотрудникам Роскосмоса", - говорится в сообщении.

В организации уточнили, что одной из основных услуг Социального фонда для космонавтов и летчиков-испытателей сегодня является оформление государственной пенсии за выслугу лет. Для ее назначения учитывается летная работа и другая деятельность, связанная с разработкой и эксплуатацией космической техники.

Кроме того, в рамках соглашения планируется сформировать рабочие группы из представителей Роскосмоса и Соцфонда, которые будут готовить решения по актуальным вопросам социальной сферы и оптимизации применения действующих правовых норм в отношении работников отрасли.

Отдельное внимание будет уделено информированию работников отрасли об их пенсионных правах и социальных льготах. Стороны планируют создать просветительский контент для совместной разъяснительной работы. По информации пресс-службы, партнерство также будет включать проработку вопросов по всем видам страховых и социальных услуг, которые оказывает Социальный фонд России, что позволит комплексно подойти к повышению уровня социальных гарантий.

"Космическая отрасль - это предмет гордости нашей страны на протяжении многих десятилетий. И мы рады, что теперь у нас есть возможность развивать сотрудничество в этой сфере с главной организацией. Уверен, что достигнутые сегодня договоренности позволят нам реализовывать совместные инициативы и новые проекты, направленные на поддержку работников отрасли", - приводятся в сообщении слова главы Соцфонда.