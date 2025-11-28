АЭС России досрочно выполнили план 2025 года по производству кобальта-60

Задачу выполнили атомные станции Ленинградской, Курской и Смоленской областей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Атомные станции России досрочно выполнили план 2025 года по производству кобальта-60. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома).

"Ленинградская, Курская и Смоленская атомные станции (филиалы концерна "Росэнергоатом") досрочно на 111% выполнили годовой план по производству и отгрузке кобальта-60", - сообщает пресс-служба. Кобальт-60 широко используется для стерилизации медицинских изделий и материалов, продления сроков хранения и обеззараживания пищевых продуктов, а также для модификации полимерных свойств материалов и решения экологических вопросов.

О производстве кобальта-60

Производство изотопов кобальта - показательный пример становления и развития производства нового для электроэнергетики продукта и оптимального использования возможностей канальных реакторов типа РБМК-1000, эксплуатируемых на трех российских АЭС, отмечается в сообщении. В свое время эти станции были выбраны для наработки изотопов из-за способности параллельно с производством электроэнергии выпускать ценную продукцию в промышленных масштабах без влияния на безопасность и уровень генерации.

Первопроходцем в этой сфере почти 30 лет назад стала Ленинградская АЭС. В 2025 году ЛАЭС не только почти на 2 месяца раньше срока сформировала и отправила заказчику товарные партии кобальта-60 с соблюдением всех стандартов безопасности и качества, но и на 100% выполнила планы по наработке йода-131 и самария-153, вышла на финишную прямую по молибдену-99. Кроме того, в текущем году на ЛАЭС произведены две тестовые партии изотопа лютеций-177, который планируется начать выпускать в 2026 году. А до конца ноября текущего года ЛАЭС выполнит свои обязательства по ядерному легированному кремнию - его наработка завершена, осталось отправить продукцию заказчику.