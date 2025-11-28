Бюджет развития Вологодской области составит на три года 90 млрд рублей

Это значительно ниже показателя 2024-2025 годов в 110 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Расходы бюджета Вологодской области на инфраструктуру или так называемый бюджет развития региона, составит на предстоящие три года 90 млрд рублей, сообщил председатель Вологодского заксобрания Роман Заварин. Это значительно ниже показателя 2024-2025 годов в 110 млрд рублей и обусловлено снижением поступлений налога на прибыль, в первую очередь от металлургов.

"Бюджет развития составит на предстоящие три года почти 90 млрд рублей, в 2026 году - 35,2 млрд рублей. Нельзя забывать, что в 2024-2025 годах бюджет развития составил беспрецедентный объем, более 110 млрд рублей. За два года отремонтировали более тысячи километров дорог, обновили парк общественного транспорта - это свыше 120 новых автобусов и трамваев, построили новые социальные объекты, школы, детские сады и поликлиники, провели ремонты более 820 объектов от образовательных учреждений до спортивных комплексов. Заменили почти 370 км коммунальных сетей. Каждый из этих проектов - это реальные изменения к лучшему для жизни в нашей области", - сказал спикер областного парламента на заседании. В нем приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор области Георгий Филимонов.

Проект развития на 2026-2028 годы направлен на продолжение начатых инфраструктурных проектов - это строительство моста и реконструкция аэропорта в Вологде, ремонт автодорог, строительство умных спортплощадок, реставрация Вологодского кремля, ремонт социальных учреждений, экологические проекты, обеспечение жильем детей-сирот и многое другое. При этом объем госдолга области сохранен на безопасном уровне, отметил Заварин.

В октябре собственные доходы бюджета области на 2025 год были снижены с запланированных 120,9 млрд до 114,8 млрд рублей из-за уменьшения прибыли в сфере металлургии на фоне неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. Бюджет развития на 2025 год составил 53,3 млрд рублей, или более 31% расходов региона.

Бюджет области на 2026 принят в первом чтении, его доходы спланированы в объеме 129 млрд рублей, в том числе собственные налоговые и неналоговые - 109,4 млрд, расходы - 139,2 млрд рублей, дефицит 10,2 млрд рублей планируется покрывать бюджетными и коммерческими кредитами.

Областной бюджет на 2025 год с учетом поправок составит по доходам 134,2 млрд рублей, расходы - 173,4 млрд рублей. Дефицит в 39,2 млрд рублей - технический, поскольку полностью покрывается остатками средств областного бюджета, которые были сформированы на 1 января этого года.