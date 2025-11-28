ЦБ: портфель кредитов застройщиков в III квартале превысил 10 трлн рублей

Смягчение рыночных условий кредитования положительно отразилось на средневзвешенной ставке по ссудам застройщикам

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Портфель кредитов застройщиков РФ в третьем квартале 2025 года превысил 10 трлн рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Портфель проектного финансирования превысил 10,1 трлн руб. (52% капитала банковского сектора) на 01.10.25, увеличившись за третий квартал на 8%, в том числе за счет роста новых выдач", - отмечается в материалах.

Уточняется, что продажи квартир по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) в стоимостном выражении за квартал выросли на 18%, что объясняется оживлением спроса на жилье. Цена всех заключенных ДДУ на 1 октября достигла 8,7 трлн рублей, остатки на счетах эскроу составили 7,2 трлн рублей.

В материалах добавляется, что смягчение рыночных условий кредитования в РФ положительно отразилось на средневзвешенной ставке по ссудам застройщикам - за квартал она уменьшилась до 10,2% (- 0,5 п. п.), что более чем на треть ниже средневзвешенной ставки в корпоративном сегменте (16,8%).