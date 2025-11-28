Рынок акций РФ ускорил рост перед закрытием основных торгов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций ускорил рост перед закрытием основной торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:19 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,76%, до 2 667,49 пункта, индекс РТС - на 1,79%, до 1 074,18 пункта. К 18:27 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 685,88 пункта (+2,46%), индекс РТС составлял 1 081,59 пункта (+2,49%).

По состоянию на 18:36 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,17%, до 2 678,26 пункта, индекс РТС находился на отметке 1 078,52 пункта (+2,22%).