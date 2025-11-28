Минфин предлагает продлить отсрочку по налогам для бизнеса в Курской области

Кроме того, министерство хочет продлить отсрочку по уплате транспортного, земельного и налога на имущество для физлиц

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минфин России предлагает продлить на 12 месяцев меры поддержки для предпринимателей, работающих на приграничных территориях Курской области. Речь идет об отсрочке уплаты страховых взносов и некоторых налогов, сообщается на сайте министерства.

"Минфин России предлагает продлить еще на 12 месяцев отдельные меры поддержки в виде отсрочки по уплате страховых взносов и ряда налогов для предпринимателей и организаций, работающих на приграничных территориях Курской области и территориях региона, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении, а также для проживающих там граждан", - говорится в сообщении.

В частности, продлеваются сроки уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов, за исключением НДС и других налогов, уплачиваемых налоговыми агентами. Платежи, подлежащие уплате в 2024, 2025 и 2026 годах, будут перенесены на 2027 год с возможностью погашения в рассрочку в течение года равными частями, начиная со следующего месяца, с которого наступает срок уплаты налога. "Также предлагается продлить приостановку проведения камеральных и выездных налоговых проверок сроком на 1 год", - уточнили в министерстве.

Кроме того, Минфин хочет продлить отсрочку по уплате транспортного, земельного и налога на имущество для физлиц. Сроки уплаты за 2024, 2025 и 2026 годы предлагается перенести на 1 декабря 2027 года.

"Предложенные меры окажут дополнительную поддержку гражданам и предпринимателям региона, а также позволят высвободить часть оборотных средств бизнеса для поддержания работы, закупки сырья и оборудования, выплат заработной платы сотрудникам", - заключили в Минфине РФ.