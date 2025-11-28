В Запорожской области приняли в первом чтении бездефицитный бюджет на 2026 год

Объем доходов и расходов областного бюджета на 2026 год и плановый период до 2028 года определен в объеме 187,2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Запорожской области приняло в первом чтении бездефицитный бюджет на 2026 год с запланированным уровнем расходов в 67,8 млрд рублей при объеме безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 40 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в заксобрании региона.

"Объем доходов и расходов областного бюджета на 2026 год и плановый период до 2028 года определен в объеме 187,2 млрд рублей, в том числе на 2026 год - 67,8 млрд. Бюджет сформирован без дефицита. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета составляет на 2026 год - 40 млрд рублей, 59% всех доходных источников бюджета", - сообщили в региональном парламенте.

Бюджет региона сохраняет социальную направленность. "На 2026 год предусмотрено выделение около 70 млрд рублей на поддержку ключевых отраслей, включая здравоохранение, социальную сферу, культуру и предпринимательство", - привели в пресс-службе слова председателя законодательного собрания Запорожской области Виктора Емельяненко. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета региона на 2026 год занимают расходы на образование - порядка 23%, расходы на социальную политику, национальную экономику, здравоохранение в совокупности составляют 72%.

В 2025 году доходы и расходы бюджета Запорожской области были установлены на уровне 68,7 млрд рублей.