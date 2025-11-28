Путин подписал закон, лишающий иноагентов налоговых льгот

Документ устанавливает для них единую ставку НДФЛ в размере 30%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий для иностранных агентов налоговые условия, в том числе устанавливающий для них единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%.

Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, "иноагенты теперь лишены льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов". "Организациям-иноагентам и тем, в которых доля их участия составляет свыше 10%, запрещается: применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций; пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав", - отмечал он.

Изменения внесены в Налоговый кодекс РФ.