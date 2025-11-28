Филимонов предложил передать регионам администрирование налогов крупного бизнеса

По словам губернатора Вологодской области, это необходимо, "чтобы силами региональных налоговых инспекций администрировать поступления налогов, в первую очередь налога на прибыль организаций"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области предложили изменить налоговое законодательство РФ и передать полномочия региональным управлениям федеральной налоговой службы по администрированию налогов от крупных налогоплательщиков. Такое предложение озвучил губернатор Георгий Филимонов, отметив что бюджет региона не получил в этом году ожидаемых 10 млрд рублей налогов от металлургических компаний.

В октябре Филимонов заявлял, что Вологодская область рассчитывала получить от компании "Северсталь" налоговые поступления в размере порядка 10 млрд рублей, но их не получит из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры.

"Нужно в порядке законодательной инициативы губернатора или председателя заксобрания обратиться на федеральный уровень, в Госдуму о необходимости рассмотреть возможность и подготовить соответствующий законопроект о передаче полномочий управлениям федеральной налоговой службы по субъектам РФ в плане администрирования налогов от крупных налогоплательщиков, зарабатывающих в регионе, которые владеют частью народно-хозяйственного комплекса, построенного в Советском Союзе, частью нашего наследия, которое создавал великий советский народ. Чтобы силами региональных налоговых инспекций администрировать поступления налогов, в первую очередь налога на прибыль организаций", - сказал Филимонов на заседании областного парламента, на котором присутствовал полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Северсталь", "налоговые платежи, уплаченные группой компаний "Северсталь" в бюджет Вологодской области за 9 месяцев 2025 года в строгом соответствии с налоговым законодательством, составили 6,6 млрд рублей".

Как сообщила заместитель губернатора Александра Гуркина, вопрос обсуждался с министром финансов России Антоном Силуановым. "В этом году поступления [налога на прибыль] от металлургов прогнозируются в объеме 0, из-за этого около 10,4 млрд рублей - выпадающие доходы, которые мы сейчас пытаемся нивелировать, потому что для области это значительный объем. На 2026 год от металлургов запланировано поступление 3,5 млрд рублей [налога на прибыль], тогда как межрайонная налоговая инспекция ФНС прогнозирует 7 млрд рублей. По бухгалтерской отчетности у металлургов имеется прибыль. Мы предполагаем и будем вносить изменения на федеральный уровень, чтобы бухгалтерская и налоговая отчетности были близки, чтобы нивелировать такие риски", - сказала замгубернатора, отвечая на вопрос депутата Александра Морозова.