Усилена ответственность собственников МКД за отсутствие приборов учета холодной воды

Чтобы простимулировать установку приборов учета и усилить ответственность собственников квартир за их отсутствие, повышающий коэффициент увеличили до 3

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Усилена ответственность собственников многоквартирного жилья (МКД) в РФ за отсутствие приборов учета потребления холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России со ссылкой на соответствующее постановление.

"Собственники жилых домов и помещений в МКД в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ ("Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") обязаны обеспечить их приборами учета, потребляемой холодной воды, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию", - отмечается в сообщении министерства.

Согласно ранее действующим положениям правил №354 при отсутствии приборов учета плата за коммуналку рассчитывалась с помощью повышающего коэффициента 1,5. Чтобы простимулировать установку приборов учета и усилить ответственность собственников квартир за их отсутствие, коэффициент был увеличен до 3. Аналогичное регулирование реализовано в Москве, благодаря чему оснащенность помещений в МКД приборами учета холодной воды выросла с 80% в 2015 году до 90% - в 2024-м.

В Минстрое отмечают, что установка приборов учета позволяет собственникам платить только за фактическое потребление ресурсов. При отсутствии приборов граждане оплачивают коммуналку по нормативу, даже если не проживают в помещении и не потребляют такие услуги. Новое постановление направлено на усиление ответственности за бездоговорное потребление коммунальных ресурсов и услуг, совершенствование порядка компенсации расходов ресурсоснабжающих организаций в связи с самовольным подключением к коммунальным сетям и безучетным потреблением ресурсов.

Постановлением устанавливается повышающий коэффициент в размере 3 только для расчета потребления холодной воды, размер которого обычно не превышает 10% от общей стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Повышающий коэффициент применяется только для потребителей, не установивших приборы учета холодной воды и не распространяется на горячее водоснабжение и электроснабжение. Размер доначисления размера платы за коммунальную услугу при выявлении несанкционированного подключения теперь не будет снижен произвольно. Снижение может быть только при выявлении счетной ошибки, в том числе при неверных значениях, применяемых в расчете величин.