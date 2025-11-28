Путин: союз бизнеса и науки призван добиться результатов

Практически все ведущие российские компании работают вместе с учеными, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Эффективное взаимодействие предпринимательского сообщества и ученых помогает развитию России как государства и ее экономики. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле.

"Практически все ведущие российские компании так или иначе <…> работают вместе с нашими учеными, - отметил президент, - формулируют заказ, являются соучастниками этого процесса, ну, и потом, естественно, создают рынок, для того чтобы использовать новейшие разработки". "Присматриваются, конечно, и к исследователям, для того чтобы потом иметь возможность с ними продолжать контакты или кого-то напрямую приглашать на работу", - добавил глава государства.

"Сотрудничество между государством, бизнесом и ученым сообществом <…> призвано к тому, чтобы вместе добиваться максимального результата для развития современных технологий, ну, и, в конечном итоге, для развития государства и экономики - в данном случае, конечно, прежде всего мы имеем в виду российское государство", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что на встрече "представлено абсолютное большинство отечественных университетов, научных институтов". "Направления самые разные <…> Это и биотехнологии, и материаловедение, и энергетика, - перечислил он. - Молодые ученые определяют нестандартные конкурентоспособные разработки".