В ГД внесли законопроект о контроле за иностранными инвестициями

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о контроле за иностранными инвестициями в организации и предприятия, чья деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны: в частности, речь идет об усилении контроля за иностранными инвестициями в сфере недропользования и производства рыбной продукции. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в законы "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и в закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".

Законопроект подготовлен с целью реализации комплекса мер, направленных на предупреждение рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также совершенствования правового регулирования в этой сфере правоотношений. Документ направлен на расширение перечня видов деятельности, имеющих стратегическое значение: в этот перечень включается, в частности, пользование участком недр, который не отнесен к участкам недр федерального значения и расположен на территории одного или нескольких субъектов РФ.

Речь идет об участках, которые содержат: месторождения с извлекаемыми запасами нефти от 50 миллионов до 70 миллионов тонн, с запасами газа от 30 млрд до 50 млрд куб. м, коренные (рудные) с запасами золота от 30 до 50 тонн, с запасами меди от 300 тыс. до 500 тыс. тонн; проявления урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, алмазов (за исключением россыпных), лития (за исключением гидроминерального сырья), металлов платиновой группы (за исключением россыпных).

В перечень стратегических видов деятельности будет включена деятельность по производству рыбной продукции в случае, когда выручка хозяйствующего субъекта от нее составляет 50% и более общей суммы выручки за последний год, а суммарная балансовая стоимость активов такого субъекта и его группы лиц превышает 800 миллионов рублей.

Сделки по приобретению иностранными инвесторами активов (акций, долей, имущества) российских предприятий, осуществляющих такую деятельность, будут предварительно согласовываться с правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласование с правкомиссией будет осуществляться и при приобретении иностранными инвесторами основных производственных средств, используемых для осуществления стратегических видов деятельности и находящихся в государственной или муниципальной собственности.