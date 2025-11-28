Путин подписал закон о расширении полномочий ЦБ по верификации данных

Регулятор сможет идентифицировать физические лица при формировании и проверке кредитных историй

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Банк России доступом к Единому федеральному регистру сведений о населении (ЕФРСН) для идентификации физических лиц при формировании и проверке кредитных историй.

Закон обеспечивает идентификацию субъекта кредитной истории - физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), который является информационным ресурсом ЦБ.

Для реализации этой цели Центробанк использует уникальный идентификационный номер записи из ЕФРСН, который не будет включаться в состав кредитной истории, а будет служить исключительно для целей внутренней верификации, это позволит обеспечить конфиденциальность персональных данных.

Кроме того, закон предусматривает включение ЦБ в перечень уполномоченных пользователей ЕФРСН, что расширяет его функциональные возможности в сфере финансового мониторинга и регулирования. Взаимодействие с Федеральной налоговой службой начинает осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия, что обеспечивает оперативный обмен данными о физических лицах, включая руководителей, акционеров и других участников финансового рынка.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Отложенный срок вступления в силу обусловлен необходимостью проведения мероприятий по доработке соответствующих информационных систем Центрального банка России.