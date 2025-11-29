RSBI: высокие комиссии за трансграничные платежи беспокоят 59% небольших фирм

Еще 51% компаний сообщает о задержках в платежах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Опрос российских малых и средних компаний показал, что 59% из них считают комиссии за проведение трансграничных платежей высокими. Более половины компаний (51%) также сообщили о задержках в платежах из-за требований дополнительных документов. Об этом говорится в исследовании индекса RSBI, который совместно публикуют ПСБ, общественная организация "Опора России" и Аналитический центр НАФИ (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"59% МСП (+4 п. п.) считают комиссию за проведение платежей высокой. Предпринимателей беспокоит и вопрос документооборота: требование дополнительных документов приводит к задержкам в платежах, о чем сообщил 51% (+5 п. п.) опрошенных", - отмечается в материалах. Сравниваются показатели октября 2025 года с показателями годом ранее.

При этом общая доля компаний сегмента МСП, осуществляющих трансграничные платежи, за год не изменилась и осталась на уровне 18%. По данным опроса, последние несколько лет вовлеченность малого и среднего бизнеса во внешнеторговую деятельность остается стабильной, наиболее активно в такой деятельности участвуют торговые предприятия.

"Более комфортные условия проведения платежей по сравнению с прошлым годом отметило на 20 п. п. больше опрошенных - 45% МСП сообщили, что лишь каждый десятый платеж или реже задерживался или зависал. Значительные уровни задержек каждого второго платежа или чаще отметило лишь 10% компаний", - говорится в исследовании.

Опрос проводился в октябре среди 1 781 предпринимателя. Данные опроса были подготовлены при участии "ПСБ аналитика", аналитического центра НАФИ и Magram Market Research.