Треть опрошенных россиян хотят купить загородную недвижимость в ближайший год

При этом 11% респондентов готовы потратить на покупку более 7 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Треть опрошенных россиян хотят купить загородную недвижимость в ближайший год. Это следует из совместного исследовании сервисов "Авито Недвижимость" и "Авито Реклама", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Треть (33%) респондентов планируют приобрести загородную недвижимость в ближайший год. Почти каждый десятый (11%) готов потратить на покупку свыше 7 млн рублей", - говорится в опросе.

По данным аналитиков, среди опрошенных жителей России, которые задумываются о покупке загородного жилья, примерно треть (37%) ищут дом для постоянного проживания. Еще 32% рассматривают варианты дачных домов для сезонного отдыха и около 18% - готовые участки под строительство. Другие форматы загородной недвижимости: дома в деревне, старинные поместья, поселки с управляющей компанией или коттеджные поселки интересуют 14% опрошенных. Менее популярны участки без построек (12%) и таунхаусы или дуплексы (8%).

Большинство респондентов (35%) при приобретении загородной недвижимости ориентируются на сумму от 1 до 3 млн рублей. Еще 28% рассматривают объекты стоимостью до 1 млн рублей, четверть респондентов (26%) планируют потратить от 3 до 7 млн рублей. Выделить на покупку свыше 7 млн рублей готовы 11% участников опроса. Средний бюджет составляет 2 980 432 рубля.

Чаще всего опрошенные рассматривают будущий загородный дом как летнюю дачу или постоянное место для семейного проживания. Нередко респонденты объясняют мотивацию к покупке желанием улучшить экологическую обстановку (36% опрошенных), ростом цен и низкой доступностью жилья в городе (19%), а также наличием удаленной работы (15%). В качестве инвестиции загородную недвижимость рассматривают только 13% участников опроса, поделились эксперты.

По данным опроса, при выборе загородного жилья большинство респондентов (56%) ориентируются на транспортную доступность, инфраструктуру (52%) и наличие лесов и водоемов рядом (51%). Качество постройки и коммуникаций имеют значение для 46%, размер участка волнует 32% покупателей, а удаленность от города - 28%. Инженерная инфраструктура (магистральный газ) интересует 27% респондентов, а социальная (школы и детские сады) - 20%. Опрос проводился среди 10 тыс. россиян.