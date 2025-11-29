ВТБ: инвесторы РФ в течение торговой недели сохраняли нейтральный настрой

Наибольший интерес у клиентов вызывали акции "Лукойла", "Газпрома", Сбербанка и "Полюса", сообщили в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские инвесторы в течение этой недели сохраняли в основном нейтральный настрой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции" со ссылкой на данные "Индекса ВТБ".

"В течение текущей недели на российском рынке акций сохранялся в основном нейтральный настрой. В отдельные дни покупатели преобладали над продавцами, а в другие, наоборот, доминировали продавцы, свидетельствуют данные "Индекса ВТБ", - отметили в пресс-службе.

Клиенты "ВТБ мои инвестиции" на этой неделе проявляли повышенный интерес к акциям АФК "Система" после выхода отчетности компании, а также к бумагам СПБ Биржи без явных на то причин. Аномально высокий спрос со стороны покупателей, по данным пресс-службы, сохраняется к бумагам "Лукойла" на фоне плотного новостного потока вокруг компании.

В целом наибольший интерес у клиентов "ВТБ мои инвестиции" в течение недели вызывали акции "Лукойла", "Газпрома", Сбербанка и "Полюса".

Также, по данным пресс-службы, в отраслевом разрезе на этой неделе клиенты "ВТБ мои инвестиции" продолжили покупать акции представителей нефтегазового сектора (+2,6% неделя к неделе). Больше всего продаж наблюдалось в бумагах компаний из секторов энергетики ( 50,4%) и технологий ( 36%).

"Активизация переговорного процесса по Украине была в центре внимания инвесторов в последние дни. Неудивительно, что наиболее чувствительные к этой теме акции оказались в фокусе внимания и в топе по торговой активности", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.