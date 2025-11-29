Эксперт Полищук: ОПЕК+ сохранят решение о приостановке наращивания добычи

При этом старший аналитик компании "Эйлер" допускает профицит на рынке нефти в 2026 году из-за увеличения предложения

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Восьмерка" ОПЕК+ на встрече в воскресенье сохранит решение о приостановке дальнейшего наращивания добычи в I квартале 2025 года. Такое мнение выразил ТАСС старший аналитик компании "Эйлер" Андрей Полищук.

"Мы ожидаем, что ОПЕК сохранят решение о приостановке наращивания добычи, вернутся к росту в II квартале 2026 ближе к высокому сезону", - сказал он.

При этом Полищук допускает профицит на рынке нефти в 2026 году из-за увеличения предложения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях сообщило, что ОПЕК+ на встрече "восьмерки" в воскресенье, вероятно, сохранит утвержденный на I квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне декабря 2025 года.

На воскресенье, 30 ноября, назначено заседание мониторингового комитета ОПЕК+, министерская встреча ОПЕК+, а также ежемесячная встреча "восьмерки" ОПЕК+, куда входят Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

На последней встрече 2 ноября восемь стран ОПЕК+ согласовали на декабрь 2025 года увеличение добычи на 137 тыс. б/с к уровню ноября и договорились взять паузу в дальнейшем наращивании на первый квартал 2026 года.

Квота России на добычу в декабре 2025 года и январе - марте 2026 года без учета графика компенсаций сверхдобычи составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/ с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с. Согласно обновленному графику компенсаций, РФ не должна больше компенсировать перепроизводство нефти, так как должна была полностью выполнить свои обязательства в октябре 2025 года. Согласно таблице, представленной в сообщении ОПЕК, последний раз Россия должна была компенсировать перепроизводство в октябре в размере 10 тыс. б/с.