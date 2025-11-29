Авиакомпании Казахстана завершат обновление ПО самолетов Airbus до конца дня

Всего обновлению подлежали 33 борта, на 18 из них процедура выполнена

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Казахстанские авиакомпании завершат обновление программного обеспечения (ПО) самолетов Airbus до конца дня. Всего обновлению подлежали 33 борта, на 18 из них процедура выполнена, сообщили в Комитете гражданской авиации Минтранса республики.

"По состоянию на утро 29 ноября инженерной службой авиакомпании Air Astana успешно выполнено обновление программного обеспечения на 18 воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в соответствии со срочной директивой по летной годности, выпущенной EASA (Европейское агентство авиационной безопасности - прим. ТАСС). Обновление программного обеспечения планируется выполнить до конца 29 ноября", - указано в сообщении.

Авиакомпании Air Astana и Fly Arystan эксплуатируют 38 самолетов типа Airbus, из них на 5 бортах обновление не требуется. По остальным воздушным суднам приводится следующая информация: три будут обновлены в Актау, четыре - в Астане, шесть - в Алма-Ате. "На самолетах, которые находятся на плановом или неплановом техническом обслуживании, планируется выполнить данную директиву до завершения соответствующего технического обслуживания. Международные аэропорты Астаны и Алма-Аты на данный момент работают в штатном режиме, полеты выполняются", - добавили в комитете.

В пятницу европейский концерн Airbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель проводит экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320.