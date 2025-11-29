"Ростелеком": цифровую проекцию человека удалить нельзя

Бояться этого не стоит, подчеркнул вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности "Ростелекома" Алексей Чугунов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Цифровой мир - это продолжение реального, и бояться утечек не нужно, поскольку люди уже давно "живут" в сети, заявил в интервью ТАСС вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности "Ростелекома" Алексей Чугунов. Он добавил, что нужно привыкнуть к тому, что цифровую проекцию не удалить.

Он напомнил, что украденные преступниками данные людей не исчезают, они "где-то оседают, структурируются и готовятся к использованию", что ведет к рискам давления и мошенничества.

"И здесь мы подходим к главному - к страху утечек. Надо понять: цифровое пространство сегодня - это не что-то внешнее, это продолжение нашего обычного мира. Мы не "утекаем" в сеть в момент утечки, мы в ней уже давно живем", - признал он.

Присутствие человека заметно, например, в интернет-магазинах, в самой истории просмотра сайтов. "Нашу цифровую проекцию нельзя удалить, к этому факту нужно привыкнуть и перестать его (невозможности удаления - прим. ТАСС) бояться", - добавил Чугунов. Он призвал к тому, чтобы вместо страха пришла культура цифровой гигиены и осознанного поведения.

Сами же утечки - это "неизбежное следствие существования уязвимостей и финансовой мотивации атакующих". "Пока эта модель экономически и политически выгодна злоумышленникам, их количество будет оставаться стабильно высоким", - резюмировал топ-менеджер.

