Пассажиров задержанного в Хабаровске рейса отправят резервным бортом

На время ожидания вылета всех желающих разместили в гостинице, предоставили напитки и питание

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Пассажиров задержанного рейса Хабаровск - Москва, выполняемого по программе "мокрого" лизинга авиакомпанией iFly, планируется вывезти резервным бортом, направленным из Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".

Днем Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о задержке по техническим причинам рейса. Отправления ожидают 360 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних.

"Рейс SU5919 Хабаровск - Москва за 29 ноября, выполняемый авиакомпанией iFly по программе "мокрого" лизинга, задерживается по техническим причинам. Из Москвы направлен резервный самолет. Планируемое время вылета 30 ноября в 5:00 по местному времени (22:00 мск 29 ноября)", - говорится в сообщении.

На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания.