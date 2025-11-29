Во Владикавказе ставка земельного налога осталась самой низкой в России

Депутаты зафиксировали ее на уровне 0,035% от кадастровой стоимости участка

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Владикавказа оставили ставку земельного налога в городе самой низкой в стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Ставка земельного налога во Владикавказе осталась самой низкой в России. Депутаты Собрания представителей отказались применять максимально допустимую законом ставку земельного налога для ИЖС, зафиксировав ее на уровне 0,035% от кадастровой стоимости земельного участка. Народные избранники сочли предлагаемое повышение налогов для горожан "слишком большой нагрузкой на владельцев земельных участков", - сказал собеседник агентства.

Во Владикавказе насчитывается более 14,7 тыс. частных домовладений.