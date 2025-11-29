Орбан считает, что получил от Путина гарантии поставок нефти и газа в Венгрию

Благодаря этому в стране сохранятся самые низкие в Евросоюзе расценки на коммунальные услуги для населения, уверен венгерский премьер-министр

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что получил от президента России Владимира Путина на встрече в Кремле, по сути, гарантии венгерской энергетической безопасности. Глава правительства уверен, что благодаря этому в его стране будут сохранены самые низкие в Евросоюзе расценки на коммунальные услуги для населения.

Выступая на собрании активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Ньиредьхазе, Орбан напомнил, что три недели назад добился в США от президента Дональда Трампа исключения Венгрии из американских санкций, касающихся поставок российских энергоносителей. Теперь, по его словам, ему требовалось обсудить с Путиным в Москве продолжение поставок нефти и газа из РФ в соответствии с заключенными контрактами. "Нам удалось договориться об этом, так что мы сможем поддерживать самые низкие в Европе расценки на коммунальные услуги", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что и Венгрия, и РФ полностью соблюдают все соглашения в области энергетики, которые действуют между двумя странами с 2009 года. "Самое важное, что я могу сказать о российском президенте, это то, что это работает", - подчеркнул Орбан, побывавший с визитом в Москве 28 ноября. Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", а газа - по "Турецкому потоку". Как сообщал глава МИД Петер Сийярто, в этом году в Венгрию из России поступило 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд куб. м природного газа.