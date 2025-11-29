Для уплаты имущественных налогов осталось меньше двух дней

Для жителей отдельных территорий Курской области этот срок продлен на 12 месяцев

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Гражданам России осталось меньше двух дней, чтобы уплатить транспортный, земельный и налог на имущество за 2024 год. Срок уплаты налогов истекает 1 декабря, при этом в случае неуплаты начисление пеней начнется уже на следующий день. Исключение сделано для жителей отдельных территорий Курской области - для них срок уплаты продлен на 12 месяцев.

Кроме того, до 1 декабря также необходимо уплатить НДФЛ с процентов по банковским вкладам, если общая сумма дохода по всем депозитам за год превысила 210 тыс. рублей. Налогом облагается только часть дохода, превышающая установленный порог.

Ранее сообщалось, что ФНС будет начислять пени за каждый день просрочки по уплате налогов физических лиц из расчета 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16,5%. Таким образом, при просрочке на сумму 100 рублей налоговая служба ежедневно будет начислять пени около 5 копеек.