Льготная ипотека в Донбассе и Новороссии стимулирует рынок жилья

По программам уже выданы тысячи кредитов

Редакция сайта ТАСС

© ITAR-TASS, архив

ЛУГАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Льготная ставка по ипотеке в Донбассе и Новороссии стимулирует развитие первичного рынка жилья в этих регионах и повышает спрос на новостройки, а также расширяет платежеспособность населения. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился заслуженный строитель Республики Крым, управляющий партнер одного из ведущих застройщиков в регионе Тимур Власенко.

"Очень низкая ставка 2% на ипотеку в Донбассе и Новороссии расширяет платежеспособную потребность. Даже при небольшом объеме выданных кредитов программа создает множитель спроса: люди, которые ранее не могли позволить себе жилье, получают возможность покупки, а девелоперы получают поток предоплат и покупателей. По данным госбанков, по программам уже выданы тысячи кредитов на десятки миллиардов рублей. Это реальный покупательский спрос, особенно в сегменте новостроек", - сообщил Власенко.

Он добавил, что низкая ставка по ипотеке повышает ценовую устойчивость проектов. "Наличие льготной ипотеки делает проекты более финансируемыми, что уменьшает риск и позволяет застройщикам закладывать более высокую цену, особенно при ограниченном предложении", - считает он.

Эксперт отметил, что на текущий момент повышать ставку по ипотеке в этих регионах не стоит до момента, пока не будет достигнута обеспеченность качественным современным жильем до среднероссийского уровня и в условиях продолжения специальной военной операции.

"Наоборот, стоит поддерживать ее на данном уровне пока идет устойчивое развитие регионов Донбасса и Новороссии. А когда в эти регионы начнется активная внутренняя миграция, тогда будет допустимо рассмотреть изменение условий. На примере будет уместным рассмотреть опять же опыт Крыма: регионы будут развиваться также в части этапов развития необходимой инфраструктуры, комплексного жилищного строительства, а после уже курортного, так как есть выход к Азовскому морю и большой потенциал развития этого направления", - считает он.

О льготной ипотеке

Льготная ипотечная программа на покупку жилья в новостройках заработала в регионах Донбасса и Новороссии с января 2023 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину распространить льготную ипотеку под 2% на вторичный рынок жилья в этих регионах, соответствующий механизм заработал в конце апреля того же года.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России.