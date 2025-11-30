Эксперт Ступин: Россия входит в число мировых точек роста для майнинга

Вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна по электрогенерации подчеркнул, что российский рынок вызывает потенциально большой интерес у иностранных инвесторов

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Россия, наряду с Северной и Южной Америкой, входит в тройку точек роста для майнинговой индустрии. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Цифровой алмаз" сообщил вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна по электрогенерации Дмитрий Ступин.

"У нас в мире не так много точек роста для майнинговой индустрии, и Россия одна из топ-3", - сообщил Ступин. Он также отметил, что в топ-3 входят Северная Америка (США и Канада), где существует сильная господдержка отрасли и сформировался мощный рынок, и страны Южной Америки, которые наращивают свои позиции за счет газовой генерации.

Также эксперт отметил, что российский рынок вызывает потенциально большой интерес у иностранных инвесторов.

IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходил в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров IT-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти. Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставит возможность участникам обменяться опытом.