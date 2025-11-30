АТОР: в РФ нет ажиотажного спроса на поездки в ЕС из-за опасений отмены шенгена

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что страны Евросоюза не входят в топ-10 популярных направлений на новогодние праздники, но туристы интересуются поездками туда

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Туроператоры не фиксируют ажиотажного спроса со стороны россиян на путешествия в Европу из-за опасений о возможности полной отмены шенгенских виз. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы не видим ажиотажного спроса. Мы видим достаточно стабильный спрос. Мы видим даже небольшой рост на горнолыжный отдых в Альпах. Это то, что фиксируют туроператоры. И я не думаю, честно говоря, что будет какой-то ажиотажный спрос [из-за того], что со следующего года вообще все прекратится. Маловероятно", - сказала она.

Исполнительный директор АТОР отметила, что страны ЕС не входят в топ-10 популярных направлений на новогодние праздники, но туристы интересуются поездками туда.

"Те, кто хотел, поедут. И они едут, по крайней мере, судя по предварительному анализу продаж на Новый год. [Путешественники] у туроператоров спрашивают, несмотря на то, что такое нелояльное, казалось бы, заявление по отношению к российским туристам прозвучало", - объяснила Ломидзе.