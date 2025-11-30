"Русский стандарт": средний чек покупки одежды и обуви к зиме вырос на 15%

В Москве он составил 4 438 рублей, в Петербурге - 7 774 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Средняя сумма покупки одежды и обуви в преддверии зимы увеличилась с начала осени на 15%, при этом траты начали расти уже в сентябре. Такие данные содержатся в исследовании банка "Русский стандарт", имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Чем ближе зима, тем, соответственно, и выше становится средний чек покупки более теплой одежды и обуви, которые традиционно выше по цене. Так, осенью 2025 года этот показатель увеличивался от месяца к месяцу и к ноябрю вырос относительно сентября на 15% и составил 6 071 руб.", - отмечается в исследовании.

Отдельно аналитики банка изучили активность в покупках одежды и обуви в крупнейших городах федеральных округов России. Так, в Москве и Санкт-Петербурге пик по покупкам осенней одежды и обуви пришелся уже на первый месяц после возвращения с летних каникул - сентябрь. В столице средний чек покупки одежды и обуви составил 4 438 рублей, а в Петербурге - 7 774 рубля.

В холодных регионах пик по осенним покупкам одежды и обуви был отмечен в октябре. Так, в Новосибирске по этой категории товаров средняя сумма покупки оказалась 2 807 рублей, а в Екатеринбурге средний чек был 3 110 рублей.

В Ростове-на-Дону самое большое число покупок одежды и обуви осенью было отмечено также в октябре. Здесь средний чек составил 4 521 рубль.

"Кстати, еще в одном крупном южном городе и столице Кубани - Краснодаре, который отличается особенно теплым климатом, самая высокая активность в покупках одежды и обуви началась лишь в ноябре (36% от всех таких платежей осенью). А средний чек на обновление гардероба в последний месяц осени здесь составил 1 006 руб.", - указали авторы исследования.

В рамках исследования экспертами банка были изучены данные эквайринговой сети "Русского стандарта" (занимает седьмое место по величине в России, 93 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров) по покупкам и средним чекам осенью и летом 2025 года, а также осенью 2024 года в категории "одежда и обувь".