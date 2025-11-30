Bloomberg: авиакомпании мира устранили уязвимость ПО на самолетах A320 Airbus

Быстрые действия компаний позволили избежать коллапса во время сезона праздничных путешествий, включая повышенный спрос на авиаперевозки в США в период Дня благодарения, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Крупные авиаперевозчики из разных стран мира, включая американскую компанию American Airlines, индийскую IndiGo и британскую easyJet, оперативно устранили уязвимость программного обеспечения (ПО) у большей части самолетов A320 европейского концерна Airbus, произведя его откат до предыдущей версии после уведомления производителя и авиарегуляторов о проблеме. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные авиакомпаний.

Быстрые действия компаний позволили избежать коллапса во время сезона праздничных путешествий, включая повышенный спрос на авиаперевозки в США в период Дня благодарения, отмечает агентство.

В пятницу Airbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель сообщил о проведении экстренного обновления программного обеспечения авиалайнеров серии A320. Как сообщили в Росавиации, предварительный анализ директивы Airbus показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями.