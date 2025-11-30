Кириенко осмотрит строящиеся на средства РФ объекты в Абхазии

В программу визита первого замруководителя администрации президента России также входит встреча с лидером Абхазии Бадрой Гунбой, сообщила его пресс-служба

СУХУМ, 30 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Он осмотрит объекты, строящиеся в рамках российской финансовой помощи республике, сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Сергей Кириенко прибыл в Абхазию с рабочим визитом. В программе визита - встреча с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, посещение ряда объектов в республике, реконструкция которых осуществляется за счет средств российской финансовой помощи", - говорится в сообщении.