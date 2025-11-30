Кириенко и Гунба посетили новый терминал аэропорта в Сухуме

Он заработает с 1 декабря

СУХУМ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко осмотрели новый терминал международного аэропорта "Сухум" им. В. Г. Ардзинбы, который заработает с 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили новый терминал аэропорта "Сухум", где с 1 декабря 2025 года начнется оформление пассажиров. Они также посетили исторический терминал, где продолжается реконструкция. После завершения всех работ пропускная способность аэропорта составит 400 человек в час. Развитие авиасообщения остается ключевым фактором роста туристической привлекательности республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 мая 2025 года авиасообщения пассажиропоток аэропорта составил почти 120 тыс. человек, что демонстрирует стабильный рост популярности воздушного сообщения. Значительный вклад в развитие туризма внесло открытие новых направлений - в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск.

Особую роль в увеличении турпотока сыграла программа субсидирования авиаперелетов одновременно для нескольких направлений - Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска. "Это способствовало стабильному росту пассажиропотока", - говорится в сообщении пресс-службы президента.