АТОР: Pegas Touristik изменил назначение рейса с Венесуэлы на Кубу

Рейс Москва - Порламар отменили

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские туристы рейса Pegas Touristik 1 декабря полетят вместо Венесуэлы на остров Маргарита на Кубе из-за угрозы безопасности в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Информируем вас об отмене выполнения рейса 01.12 Москва - Порламар. Вместо него планируется выполнение рейса Москва - Варадеро", - приводит АТОР сообщение туроператора агентствам-партнерам.

Pegas Touristik предоставит клиентам выбор либо разместиться в отелях аналогичного или более высокого класса в Варадеро, либо при отказе туристами отдыхать на Кубе средства за аннулированные брони будут оставлены на депозите на будущие бронирования.

Остальные запланированные рейсы в Венесуэлу также будут выполняться на Кубу в Варадеро, добавила АТОР гендиректор туроператора Анна Подгорная. Возобновление рейсов в Венесуэлу запланировано после нормализации обстановки.

Ранее президент США заявил, что все "авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее "полностью закрытым". Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с наркоконтрабандой. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать удары по территории республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы.