Решетников: Суверенный фонд Катара активно инвестирует в российскую экономику

Министр экономического развития отметил, что катарская сторона довольна качеством этих инвестиций

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Сергей Бобылев/ ТАСС

ДОХА, 30 ноября. /ТАСС/. Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) активно вкладывает средства в экономику РФ. Как сообщил ТАСС министр экономического развития России Максим Решетников, катарская сторона довольна качеством этих инвестиций.

"Суверенный фонд Катара активно инвестирует вместе с Российским фондом прямых инвестиций средства в российские предприятия, в поддержку российских проектов. И, в общем и целом, коллеги очень довольны качеством инвестиций с точки зрения надежности, с точки зрения доходности. Но и для нас привлечение прямых иностранных инвестиций тоже является такой очень важной задачей", - сказал Решетников по итогам визита в Доху.

Глава Минэкономразвития России отметил, что Катар "является очень важной точкой взаимодействия и партнерства для Российской Федерации" в Персидском заливе. Он напомнил, что в апреле 2025 года Москву посетил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, в рамках его визита состоялся бизнес-форум, давший "мощный толчок" взаимодействию двух стран. "И сейчас мы, конечно, трансформируем эти наши доверительные отношения в расширение сотрудничества. Речь идет и, конечно, о расширении торговли, и о совместных инвестициях, в том числе мы обсуждали <…> взаимный интерес к инвестициям в третьи страны и к совместной реализации проектов", - продолжил министр.

17 апреля эмир Катара совершил визит в Россию и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также затронули ряд ключевых тем международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и секторе Газа. По итогам переговоров в Кремле делегации России и Катара подписали ряд документов, в том числе соглашение о создании инвестиционной платформы объемом $2 млрд с упором на проекты в области технологий, добычи минералов и здравоохранения.