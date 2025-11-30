Новак: ОПЕК+ при необходимости будет принимать дополнительные решения

Рынок остается чувствительным к изменениям спроса и предложения, заметил вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мировой рынок нефти сегодня остается чувствительным к изменениям спроса и предложения, страны ОПЕК+ при необходимости будут принимать дополнительные решения для поддержания стабильности. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня рынок остается чувствительным к изменениям спроса и предложения. Его стабильность по-прежнему зависит от решений ключевых игроков. Наша главная задача - обеспечение реализации действующих договоренностей в полном объеме. Мониторинг выполнения как обязательных, так и добровольных корректировок добычи всеми участниками будет продолжен. В зависимости от ситуации на рынке при необходимости будут приниматься дополнительные решения. Такая гибкость позволит ОПЕК+ продолжать поддерживать стабильность на рынке нефти", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее страны ОПЕК+ на встрече подтвердили действующие договоренности и сохранили установленные до конца 2026 года квоты на добычу нефти, а также согласовали механизм оценки максимальных возможностей добывающих мощностей стран-участниц, на основе которого будут определяться их базовые уровни добычи в 2027 году.

Также 8 ведущих стран ОПЕК+ сохранили решение о приостановке наращивания добычи нефти в первом квартале 2026 года и сохранили квоты по добыче нефти на этот период на уровне декабря 2025 года.