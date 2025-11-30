Degolyer&Macnaughton будет оценивать мощности по добыче ОПЕК+

ОПЕК+ согласовал механизм, разработанный секретариатом ОПЕК, который будет использоваться для определения максимальных возможностей по добыче для стран-участниц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Компания Degolyer&Macnaughton будет оценивать максимальные возможности по добыче нефти 19 стран ОПЕК+, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

На вопрос, будет ли Degolyer&Macnaughton вести оценку, собеседник агентства ответил утвердительно.

Ранее ОПЕК+ согласовал механизм, разработанный секретариатом ОПЕК, который будет использоваться для определения максимальных возможностей по добыче для стран-участниц, на основе которого будут определяться базовые уровни добычи в 2027 году.

В мае по итогам встречи ОПЕК+ министры поручили секретариату ОПЕК разработать соответствующий механизм.