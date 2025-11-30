Российский экологический оператор вручит Зеленую премию лучшим проектам

Призовой фонд в 2025 году достиг 9,75 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) в национальном центре "Россия" в пятый раз вручит Зеленую премию за лучшие проекты в области создания экономики замкнутого цикла, устойчивого развития и охраны природы.

"С каждым разом интерес к конкурсу только растет. В 2021 году мы получили свыше тысячи заявок, а сегодня их уже в разы больше. Мы видим, как активно включаются в экологическую повестку и граждане, и бизнес. Наши эксперты сформировали шорт-листы с сильнейшими проектами, из которых жюри определит победителей", - сообщает пресс-служба РЭО.

Призовой фонд в 2025 году достиг 9,75 млн рублей. Призы в номинации "Некоммерческие организации" составят по 1 млн рублей для трех первых мест, в номинациях "Экологические центры", "Экологические лидеры" и "Экологическое предпринимательство" - по 500 тыс. рублей для трех победителей. Инициативы отраслевых компаний будут отмечены призами по 500 тыс. рублей для трех лучших проектов. Также премия охватывает образовательные проекты школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов, технологические и цифровые проекты, устойчивые практики в агропромышленном комплексе, корпоративные проекты.

"В этом году в состав жюри вошли представители бизнеса, науки, вузов, общественных организаций и органов власти. Мы расширили структуру конкурса - появились две новые номинации: "Технологические и цифровые проекты" и "Устойчивые практики в агропромышленном комплексе". Это отражает развитие экологической повестки и технологического подхода к решению задач в сфере устойчивого развития", - рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, чьи слова приводит пресс-служба.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ Владимира Путина 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. С 2025 года на смену нацпроекту "Экология", завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.