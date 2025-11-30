Алиханов: новый утильсбор не затронет порядка 80% российских покупателей

Большую часть текущего парка автомобилей составляют машины с двигателем до 160 л.с., пояснил глава Минпромторга РФ

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новая схема расчета утилизационного сбора не коснется почти 80% российских потребителей, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По его словам, почти 80% текущего парка автомобилей составляют автомобили с двигателем до 160 л.с., на которые корректировка утильсбора не распространяется.

"Еще раз хочу обратить внимание, что мы не распространяем этот повышенный утилизационный сбор на физлиц, которые ввозят автомобили до 160 л.с. Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% текущего парка автомобилей - это автомобили до 160 л.с. Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей мы не затрагиваем этими изменениями", - сказал он.

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Базовая ставка утильсбора теперь зависит от типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для граждан, ввозящих автомобили с мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты.

Ранее Алиханов в интервью ТАСС заявлял, что изменения в механизме расчета утилизационного сбора не повлияют на доступность самых массовых категорий автомобилей в России.