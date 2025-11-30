Алиханов: продажи новых легковых автомобилей в РФ могут составить 1,3-1,35 млн

В 2025 году легковой рынок может снизиться примерно на 13-16%

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество проданных новых легковых автомобилей в 2025 году может составить 1,3-1,35 млн, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

В 2024 году продажи в легковом сегменте составили 1,554 млн автомобилей. Таким образом, в 2025 году легковой рынок может снизиться примерно на 13-16%.

"Общий прогноз у нас по всему рынку 1,5 миллиона, но где-то 1,3-1,35 миллионов - это легковой сегмент", - сказал он.

Как отметил министр, отсрочка вступления в силу новых правил расчета утильсбора создала дополнительный спрос на отечественные и импортные автомобили, поэтому отложенная на потом покупка была реализована раньше.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов в России по итогам января - октября 2025 года снизились в годовом выражении на 22%, до 1,197 млн единиц. При этом рынок легковых авто составил 1,055 млн (-20%).