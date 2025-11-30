Алиханов: на поддержку автопрома с 2022 года направили около 260 млрд рублей

Почти 140 млрд рублей выделили на программы льготного автокредитования и лизинга, отметил глава Минпромторга РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около 260 млрд рублей из федерального бюджета было направлено на поддержку автомобильной промышленности с 2022 года, из них почти 140 млрд рублей выделили на программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Эти средства направлялись на субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности и поддержки спроса.

"На льготное автокредитование и лизинг у нас с 2022 года было выделено примерно 140 млрд рублей, и в целом за три года прошедших общий объем мер поддержки составил порядка 260 млрд рублей по всем направлениям", - сказал он.