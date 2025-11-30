Алиханов: драматичного роста цен на машины после индексации утильсбора не было

Глава Минпромторга отметил, что по большому количеству пользующихся популярностью на рынке автомобилей происходило снижение розничных цен в дилерских центрах

Редакция сайта ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Драматичного роста цен на автомобили после двух этапов индексации утильсбора не было. Это в том числе было связано с наличием больших запасов автомобилей на складах, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Исходя из динамики цен у официальных дилеров, спустя эти два шага индексации, прошедших в октябре прошлого года и в январе этого года, мы не увидели драматичного роста цен, которые прогнозировали отраслевые эксперты. Конечно, это во многом связано с фактором в том числе достаточно высоких стоков, которые формировались с середины прошлого года после объявления предыдущей индексации утилизационного сбора. То есть это тоже оказывало влияние на рынок", - сказал он.

При этом, по статистике официальных продаж, по большому количеству пользующихся популярностью на рынке автомобилей происходило снижение розничных цен в дилерских центрах, отметил министр.