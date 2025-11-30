Эксперт Черноусов: утильсбор слабо отразится на цене машин массовых сегментов

Директор по продажам ГК "Рольф" подчеркнул, что изменения утильсбора не затронут 32% рынка, занимаемого российскими брендами, и минимально скажутся на 60% китайских

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. Введение нового утильсбора сделает рынок более безопасным для российских потребителей и незначительно повлияет на стоимость массовых сегментов автомобилей. Об этом сообщил журналистам директор по продажам ГК "Рольф" Вадим Черноусов.

"Мы считаем, что в определенном смысле выравнивание правил для этого рынка (автомобилей в РФ - прим. ТАСС), обелит его, сделает более безопасным и, на наш взгляд - и это уже факт, не сильно повлияет на стоимость автомобилей массовых сегментов для наших потребителей", - сказал он.

По его словам, эта мера позволит устранить лазейки, позволявшие оформлять коммерческий ввоз на физических лиц и фактически обходить коммерческий утильсбор. Так, эта схема не предусматривала гарантий и ответственности за качество автомобиля, в результате чего покупатель оставался незащищенным, а государство - без части налоговых поступлений.

Черноусов отметил, что изменения утильсбора не затронут 32% рынка, занимаемого российскими брендами, и минимально скажутся на 60% китайских, поскольку, по его словам, "почти все крупные бренды из топ-10 уже локализовали производство в России". Он пояснил, что для большинства популярных моделей, таких как Haval Jolion или Chery Tiggo 7, корректировка цены отсутствует или незначительна, а что касается оставшихся 8% рынка параллельного импорта, то серьезные изменения, по его мнению, затронут лишь тех, кто использовал схему оформления автомобилей на физических лиц.

Эксперт также добавил, что на цену автомобиля влияют не столько регуляторные нормы, сколько экономические факторы - ключевая ставка, уровень кредитования и баланс спроса.

"Давайте рассмотрим пример этого года, который был очень разным, на самом деле. Мы порядка 60% новых автомобилей продаем в кредит. И, несмотря на высокую ключевую ставку, продажи в кредит на протяжении всего года были достаточно высокими и стабильными по одной простой причине - все китайские бренды субсидируют кредитную ставку. И конечный покупатель в договорах купли-продажи видит совсем не те цифры, которые мы с вами зачастую видим в коммуникациях", - заключил он.