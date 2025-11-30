Минпромторг прорабатывает увеличение объема средств на льготное автокредитование

Финансирование программы льготного автокредитования на 2026 год предусматривает 20 млрд рублей, льготного лизинга - 30 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ прорабатывает возможность увеличения объема финансирования программы льготного автокредитования, сообщил журналистам глава министерства Антон Алиханов.

Сейчас финансирование программы льготного автокредитования на 2026 год предусматривает 20 млрд рублей, льготного лизинга - 30 млрд рублей.

"Тем не менее, у нас уже прорабатывается вопрос увеличения средств на льготное автокредитование. В принципе, пока динамику по автопродажам видим достаточно неплохую, поэтому думаем, что какие-то дополнительные источники доходов, за счет которых мы сможем профинансировать программу льготного автокредитования, у нас могут сложиться. Это мы, наверное, будем понимать уже по итогам первого квартала. Точно у нас сложится представление о том, какими будут доходы от утилизационного сбора в следующем году", - сказал министр.

Финансирование программ льготного автокредитования и льготного лизинга в 2026-2028 годах планируется в объеме 164 млрд рублей, сообщал ранее замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.